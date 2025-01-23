

Зурабишвили: Америка, описанная Трампом, — это именно то, что нужно Грузии

23.01.2025 09:31





Президент Саломе Зурабишвили, которая присутствовала на инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа, 21 января приняла участие в мероприятии в Атлантическом совете, где она рассказала о текущей ситуации в Грузии и влиянии России в стране, а также выразила надежду на политику США в отношении Грузии при новой администрации.



Она заявила, что когда он встречалась с несколькими членами нового кабинета министров США, ее «главным посланием» для них было то, что Грузия нуждается во внимании США «сейчас больше, чем когда-либо». Она назвала кризис в Грузии «экзистенциальным».



Зурабишвили подчеркнула, что политика США в отношении Грузии «всегда была двухпартийной», а это значит, что она не ожидает никаких изменений в отношениях с Грузией при администрации Трампа. Она также подчеркнул важность непризнания нынешней власти Грузии, при которой, по ее словам, в стране «больше нет никаких институтов». Зурабишвили также заявила: «я не вижу, чтобы американское правительство могло принять в качестве друга и партнера страну, которая дружит с китайцами, с Ираном и с некоторыми террористическими группами».



«Я думаю, что Америка, которую он (Дональд Трамп) описывает, и американская внешняя политика, которую он описывает как сильную Америку… Америка, которая эффективна и активна в своих действиях, — это та Америка, которая действительно нужна Грузии», — заявила Зурабишвили в очередной раз. Она повторила, что Грузии нужны действия больше, чем слова.



Президент Зурабишвили отметила, что правящая партия Грузии пытается найти «альтернативу» своим традиционным американским и европейским партнерам в лице России, Китая и Ирана. «Это большая ошибка», — сказала она.



Зурабишвили заявила, что «Россия пытается восстановить свои позиции в регионе», и предположила, что после ускорения евроинтеграции Грузии Москва усилила давление на Бидзину Иванишвили и правящую партию Грузии. По ее словам, риторика «Грузинской мечты» в отношении западных друзей страны стала «более агрессивной» после того, как Грузия получила статус страны-кандидата в Евросоюз.



Зурабишвили также рассказала о «Грузинской мечте». Говоря о продолжающихся протестах, она отметила, что решение «Грузинской мечты» отклониться от пути в ЕС было «просчетом» для самой правящей партии. Она сказала, что «Грузинская мечта», которая столкнулась с небольшими протестами после выборов, посчитала, что сможет «спровоцировать новое движение», чтобы «подавить его и завершить все дела к концу года», чего не произошло.



Относительно текущей ситуации Саломе Зурабишвили заявила, что признаков прекращения протестов нет, а «крах режима начался». Она предполагает, что падение режима может занять некоторое время, а тем временем страна может пострадать, в том числе, от экономических последствий санкций и всеобщей изоляции.





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