

В Европарламенте состоялись дебаты по поводу дальнейшего ухудшения политической ситуации в Грузии

23.01.2025 09:31





В ходе дебатов, состоявшихся 22 января, Европейский парламент обсудил ухудшающуюся политическую ситуацию в Грузии. Представители основных европейских политических групп раскритиковали «Грузинскую мечту» за ее действия, выборы 26 октября и репрессии против демонстрантов.



Дебаты открыл Магнус Бруннер, еврокомиссар по внутренним делам и миграции, который заявил, что «применение насилия и языка ненависти в отношении мирных протестующих, политиков и представителей СМИ, увольнение публичных служащих и угрозы в адрес Саломе Зурабишвили совершенно неприемлемы». Бруннер также заявил, что действия, предпринятые правительством «Грузинской мечты», не соответствуют действиям, которые должна предпринимать страна-кандидат на вступление в ЕС.



«ЕС по-прежнему солидарен с грузинским народом, и мы призываем власти принять срочные меры по деэскалации напряженности», — заявил Бруннер, призвав власти «Грузинской мечты» освободить всех «несправедливо задержанных» протестующих. Он заявил, что акты насилия должны расследоваться, а сотрудники правоохранительных органов, причастные к незаконным действиям, должны быть привлечены к ответственности.



Он также призвал власти Грузии инициировать конструктивный диалог со всеми политическими группами и неправительственными организациями, а также учесть «призыв грузинской общественности к возможности проведения новых выборов».



Бруннер подчеркнул, что Евросоюз уже сократил контакты с правительством «Грузинской мечты» и приостановил прямую помощь правительству на сумму 120 миллионов евро. Он повторил, что ЕС поддерживает гражданское общество Грузии и что «8,5 миллионов уже перенаправлены» в этом направлении, а также что они готовы продолжать оказывать поддержку Грузии в этот критический момент. «27 января на предстоящей сессии Европейского совета обсуждение государствами-членами ситуации в Грузии продолжится», — завершил он свою вступительную речь.



После выступления Бруннера дебаты среди депутатов Европарламента продолжались 45 минут.



Депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене (группа ЕНП) резко раскритиковала действия властей Грузии и выразила солидарность с грузинским народом в его борьбе за европейское будущее. «Поскольку грузины борются за свой европейский путь, наш долг — ясно выразить свою поддержку», — сказала она, — «Единственным истинным и законным представителем грузинского народа и единственным признанным должностным лицом является Саломе Зурабишвили», — подчеркнула Юкнявичене, призвав Евросоюз воздержаться от легитимации «самопровозглашенной власти Грузинской мечты» в Грузии. Она также рассказала о нападении на Георгия Гахария, лидера оппозиционной партии и бывшего премьер-министра Грузии, и сказала, что он был «жестоко избит». Она также затронула вопрос ареста директора «Нетгазети»/«Батумелеби» Мзии Амаглобели. «Европа должна отреагировать на это введением персональных санкций против ответственных лиц, особенно Бидзины Иванишвили». «Единственный выход из этого кризиса — провести новые, независимые, справедливые выборы, без каких-либо сбоев», — добавила она.



Что касается дела о нападении на Гахария, немецкий депутат Европарламента Тобиас Кремер (S&D) заявил, что никто в Грузии не застрахован от репрессий со стороны властей, включая бывших премьер-министров и президентов. Несмотря на эти трудности, он похвалил грузин за их стойкость и неспособность поддаваться запугиванию. Кремер подчеркнул, что власти «Грузинской мечты» в «панике» и что, пока Путин пытается колонизировать Грузию, «еще есть время положить конец грузинскому кошмару». Он сказал: «необходимо грузинам дать возможность высказать свое мнение о новых и справедливых выборах».



Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани («Патриоты за Европу»), член пророссийской партии Марин Ле Пен, выдвинул ряд обвинений в адрес ЕС. «Почему мы должны вмешиваться в демократическое решение суверенного народа? Нам необходимо взаимное уважение между народами. В Грузии власть принадлежит народу», — сказал Мариани. Он также добавил, что Брюссель пытается создать «хаос» в Тбилиси. «Грузия не будет колонией Брюсселя», — заявил он.



Мнение Мариани разделяет словацкий депутат Европарламента Бранислав Ондруш. «Как можно считать пророссийской власть, если она отказывается признать оккупацию 20% своей территории, требует вывода российских войск и борется за территориальную целостность?» — спросил Ондруш. По его словам, нынешняя ситуация является результатом игнорирования реальности Грузии и беспрецедентного политического вмешательства Европы. «Изменение позиции правительства Грузии за последние два года является ответом на несправедливое давление со стороны Европы», — добавил он.



Польская депутат Европарламента Малгожата Гошевска (Европейская группа консерваторов и реформаторов) заявила: «Грузия находится на критическом этапе: европейские ценности или торжество преступного режима Кремля». Она призвала Европарламент принять решительные меры, включая введение санкций против «олигарха Бидзины Иванишвили», изоляцию правительства «Грузинской мечты» и поддержку свободных СМИ и организаций гражданского общества. Депутат Европарламента подчеркнула важность освобождения «политических заключенных», включая бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. «Настало время действовать, время принимать решения», — добавила она.



Депутат Европарламента от Франции Натали Луазо резко раскритиковала подход Евросоюза к политическому кризису в Грузии. Она заявила, что ЕС мало что делает для помощи протестующим в Грузии, которые упорно борются за европейское будущее. Она заявила, что правительство «Грузинской мечты» нелегитимно, и призвала комиссара громко озвучить эту позицию. «То, что происходит в Грузии, важно не только для Грузии, но и для Кавказа, для безопасности Черного моря и для нас. Счет следующий: Путин – 1, Европа – 0. Игра еще не окончена; Мы должны сделать все возможное, чтобы не проиграть!».



Депутат Европарламента от Нидерландов Райнир ван Лансхот (Европейский свободный альянс) призвал Евросоюз принять решительные меры в ответ на политические беспорядки в Грузии. «На улице холодно, так что представьте, что вы выходите на улицу и стоите там следующие 6 часов. Вы дрожите, у вас урчит в животе, и вы боитесь, что полиция может избить вас без причины», — сказал он. «Было бы гораздо лучше сидеть дома на диване, но вы находитесь там последние 55 дней, потому что вы хотите, чтобы в вашей стране не было диктатуры, вы хотите, чтобы в вашей стране была демократия и свобода, вы хотите, чтобы ваша страна присоединилась к ЕС». Затем он обратился к Еврокомиссии: «Чего вы ждете? Грузии нужна наша помощь. Поезжайте в Тбилиси, поддержите президента Зурабишвили и примените реальные санкции вместе с теми, кто этого хочет».



Немецкий депутат Европарламента Томас Фрёлих заявил, что ЕС поддерживает «государственный переворот в Тбилиси» и что грузинский народ хочет христианских ценностей. Он повторил позицию партии «Грузинская мечта» относительно войны, заявив, что «Грузия не должна стать второй Украиной».



Депутат Европарламента от Польши Михаль Ваврикевич (Христианские демократы) начал свою речь с цитаты из письма, опубликованного Мзией Амаглобели. «Я объявляю голодовку, свобода дороже жизни — эти важные слова принадлежат смелой грузинской журналистке Мзии Амаглобели, которая напомнила нам о тяжелой ситуации в Грузии». Депутат Европарламента выразил солидарность с грузинским народом, заявив: «Сегодня я грузин». «Мы должны ввести более строгие санкции и поддержать свободные СМИ, а также граждан, которые борются за европейское будущее Грузии», — сказал он.



Депутат Европарламента от Латвии Рихардс Колс (Европейская группа консерваторов и реформаторов) оценил текущую ситуацию в Грузии как стремительно ухудшающуюся и заявил: «Партия «Грузинского кошмара» отказалась от всех своих обязательств».



Позицию Коля разделяет австрийский депутат Европарламента Гельмут Брандштеттер. Он подчеркнул серьезность ситуации, заявив: «Мы должны сделать так, чтобы она не осталась в руках московских преступников». Он назвал Грузию «старейшей европейской страной», стремящейся вступить в Евросоюз.



Немецкий депутат Европарламента Серги Лагодински рассказал о дезинформации вокруг продолжающихся протестов в Грузии, в которой упоминаются «кровавый Майдан» и уличное насилие. «Мы, многие из нас, были на улицах Тбилиси, выполняли вашу работу, пока вы еще сидели здесь», — сказал Лагодинский. Он подчеркнул, что правительство «Грузинской мечты» использовало всю свою власть для нападений на журналистов, мирных демонстрантов и членов оппозиции, включая Георгия Гахария.



Депутат Европарламента от Австрии Рейнольд Лопатка (Христианские демократы) в ходе дебатов заявил, что лично наблюдал за выборами 26 октября в Грузии и видел существенные нарушения, нецелевое использование государственных ресурсов и нападения на оппозицию. Он сказал, что наблюдал за выборами более чем в 45 странах, и «это было для меня новым».



Еще один австрийский депутат Европарламента Михаль Щерба (Христианские демократы) рассказал о своем недавнем визите в Грузию, в ходе которого он отметил, что выборы 26 октября были украдены. «Единственным законным представителем Грузии является президент Зурабишвили», — отметил он. Щерба призвал к конкретным действиям, заявив, что ЕС должен ввести санкции против Бидзины Иванишвили и других должностных лиц правящей партии, включая замораживание активов. «Нам нужны действия, а не просто разговоры», — сказал он. «Грузия — страна-кандидат, и она нам нужна».



Депутат Европарламента от Австрии Лукас Мандл (Христианские демократы) и депутат Европарламента от Литвы Повилас Андрюкайтис (Прогрессивный альянс социалистов и демократов) выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Грузии и призвали Евросоюз действовать быстрее. Мандл заявил, что правящая партия превратила надежды Грузии в «кошмар». Между тем Андрюкайтис отметил, что большая часть грузинского общества требует проведения новых выборов, и призвал Еврокомиссию активнее участвовать в урегулировании кризиса.



Дебаты завершились заключительным словом Магнуса Брунера. Он заявил, что Евросоюз не бросит Грузию в ее борьбе за демократию, и подчеркнул готовность ЕС поддерживать гражданское общество и независимые СМИ в стране. Подтвердив позицию солидарности ЕС с грузинским народом, он призвал правительство «Грузинской мечты» выполнить рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ. «Наша поддержка грузинского народа будет продолжаться», — сказал он, добавив, что голосование по мерам, которые будут приняты в отношении Грузии, состоится на февральской сессии.



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