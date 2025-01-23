

Саломе Зурабишвили встретилась с американскими журналистами

23.01.2025 09:48





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу с американскими журналистами Белого дома, с представителями международной газеты The Christian Science Monitor и с репортерами, работающими над вопросами внешней политики, сообщает SOVA.



«Встреча с корреспондентами Белого дома, репортерами, работающими над вопросами внешней политики, представителями Christian Science Monitor», – говорится на официальной странице пятого президента Грузии.



Ранее она провела встречу с сенаторами Джин Шахин и Роджером Уикером. Фотографии встречи опубликованы на официальной странице политика.



Саломе Зурабишвили проводит деловые встречи в Вашингтоне, чтобы подчеркнуть, что Грузия как никогда нуждается во внимании своих американских друзей. Она говорит американским политикам о том, что страна делает экзистенциальный выбор – назад в РФ или вперед к евроатлантическому будущему. И для этого, подчеркивает пятый президент, необходима поддержка США.



Кроме того, Зурабишвили намерена вернуть «должный уровень» отношений Грузии и США.



Напомним, по приглашению конгрессмена Джо Уилсона пятый президент побывала на прединаугурационных приемах в Вашингтоне и на торжественной церемонии вступления в должность президента США Дональда Трампа.







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