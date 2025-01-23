

Экс-глава Фонда соинвестирования: нет доказательств подтверждающих ложь Иванишвили

23.01.2025 11:44





«Сегодня начинается личный судебный процесс над Иванишвили, где он сам выступает истцом, прокурором и судьей», — заявил бывший глава Фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили в Тбилисском городском суде. 23 января начался процесс по его делу, он обвиняется в хищении криптовалюты у основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Сам Бачиашвили утверждает, что в деле нет прямых доказательств, подтверждающих подобные действия с его стороны.



«Вероятно, это уникальный процесс, в котором сам заявитель подвергается санкциям за подрыв демократии в стране, Главный прокурор подвергается санкциям за нарушения прав человека, а главы судов подвергаются санкциям за коррупцию. Апофеоз того, как не должен работать суд.



Нет никаких прямых доказательств, которые каким-либо образом подтверждали бы выдумки и ложь, распространяемые Иванишвили. Если бы не абсолютная политическая власть Иванишвили и его политическое влияние на прокуратуру и суд, это дело даже не рассматривалось бы.



У Иванишвили был истерический страх явки, он не смог прийти, и в сингапурских судах придумывали всевозможные причины, чтобы не допустить его явки. Записки врача и т. д. Я уверен, что он сделает то же самое здесь, не приедет или будет участвовать удаленно, они придумают что-нибудь, почему ему не стоит приезжать. Судья сделает все, что ему прикажут.



Прокуратура заинтересована только в охоте на мое личное имущество», — заявил Бачиашвили.





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