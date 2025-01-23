

Бачиашвили: Это процесс, где Иванишвили непосредственно является истцом, прокурором и судьей

23.01.2025 12:53





Это процесс, где Иванишвили непосредственно является истцом, прокурором и судьей - за последние 2 года прокуратура не смогла представить доказательства, которое как-то подтверждало или поддерживало бы фабрикацию и ложь, - заявил журналистам в Тбилисском городском суде бывший глава Фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили.



Как отметил Бачиашвили, если бы «не полная политическая власть Иванишвили и политическое влияние на прокуратуру и суд, это дело даже не рассматривалось бы».



«Сегодня начинается личный процесс Иванишвили. Это процесс, где Иванишвили непосредственно выступает истцом, прокурором и судьей. Пожалуй, уникальный процесс, где сам заявитель подвергнут санкциям за отступление демократии в стране, главный прокурор подвергнут санкциям за нарушения прав человека, а главы судов санкцированы за коррупцию. Апофеоз того, как не должен действовать суд.



Что касается дела, то за последние 2 года прокуратура не представила никаких доказательств, нет прямых доказательств, которые хоть как-то подтверждают или поддерживали бы фабрикацию и ложь, которые тиражирует Иванишвили. Если бы не полная политическая власть Иванишвили и политическое влияние на прокуратуру и суд, это дело даже не рассматривалось бы.



Иванишвили истерически боялся появляться, не может прийти, и в сингапурских судах придумали всевозможные причины, чтобы каким-то образом он не появился. Справки врачей и так далее. Уверен, что и здесь поступит так же, не придет или подключится дистанционно и придумает что-нибудь, почему не должен появляться. Судья будет делать то, что ему прикажут», - отметил Бачиашвили.



По его словам, стало ясно, что прокуратуру интересует только охота за его личными активами.



«Когда стало известно, что в деле нет никаких доказательств, я сначала не знал, чего это касалось. Это была фабрикация, я бы не помогал прокуратуре и Иванишвили охотиться на личное имущество», — отметил Бачиашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





