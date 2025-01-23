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Посол Великобритании отказался комментировать возможные санкции против Иванишвили
23.01.2025 13:01
«Мы хотим, чтобы право на мирный протест и свободу слова были защищены в Грузии, это цель санкций. Я не буду комментировать будущие санкции», — заявил посол Великобритании в Грузии Гаррет Уорд.
Послу был задан вопрос о возможном введении санкций против Бидзины Иванишвили.
«Мы не делаем никаких предварительных комментариев относительно санкций. Вы знаете, что уже сделала Великобритания, объявив о санкциях против нескольких высокопоставленных грузинских чиновников за нарушения прав человека. Мы хотим, чтобы в Грузии были защищены право на мирный протест и свободу выражения мнения. Именно в этом и заключается цель этих санкций. Я не буду комментировать будущие санкции», — заявил посол.
Кроме того, посол Великобритании заявил, что когда демократическая обстановка в Грузии улучшится, Великобритания сможет рассмотреть вопрос о возобновлении приостановленных программ.
«Наш министр иностранных дел четко заявил, что мы приостановим программы финансирования и поддержки грузинского правительства, а также ограничим оборонные и политические контакты до тех пор, пока регресс демократии в Грузии не остановится. Эта позиция, о которой мы заявили в декабре, и она остается такой же. Мы ограничили текущую программу, а это значит, что есть программы, которые мы больше не финансируем, и это мера, которая будет принята до тех пор, пока не увидим улучшения демократической обстановки в Грузии. Когда произойдет это улучшение, мы сможем подумать о возобновлении участия в программах», — заявил Гаррет Уорд.
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