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Народный защитник Грузии встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека
23.01.2025 13:04
22 января Народный защитник Грузии Леван Иоселиани встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О’Флаэрти.
В информации, распространенной пресс-службой Народного защитника, говорится, что на встрече обсуждалась текущая ситуация с защитой прав человека в Грузии, степень защищенности свободы собраний и выражения мнений, а также факты непропорционального применения силы, насилия и жестокого обращения сотрудниками правоохранительных органов при разгоне акций протеста.
Во встрече приняли участие заместители Народного защитника Тамар Гварамадзе и Элене Гудушаури, а также директор Офиса комиссара по правам человека Джанкарло Кардинале и советники комиссара Агата Нибой и Ремер Леметр.
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