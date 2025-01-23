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В Палате представителей США одобрен закон против нелегальных мигрантов
23.01.2025 13:08
Палата представителей одобрила законопроект, который позволит задерживать нелегальных мигрантов, обвиняемых в совершении преступлений. Законопроект назван в честь Лейкена Райли, 22-летнего студента, убитого венесуэльским мигрантом в прошлом году.
Палата представителей проголосовала 263 голосами против 156 за одобрение «Акта Лейкена Райли».
Среди сторонников инициативы республиканцев в Палате представителей оказались 46 конгрессменов-демократов.
Законопроект был одобрен Сенатом ранее на этой неделе и теперь будет направлен на подпись президенту Дональду Трампу.
Законопроект обяжет Министерство внутренней безопасности задерживать иммигрантов без документов, находящихся в США нелегально, если им предъявлены обвинения, были задержаны, осуждены или признались в совершении определенных уголовных преступлений, включая кражу и грабеж.
Законопроект предоставляет генеральным прокурорам штатов полномочия оспаривать в федеральном суде решения федеральных должностных лиц, включая судей, относительно освобождения иммигрантов из-под стражи. Они также могут подать иск, чтобы заставить Государственный департамент ввести визовые санкции против стран, которые отказываются принимать граждан, которым грозит депортация из Соединенных Штатов.
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