

Международные СМИ игнорируют суд Иванишвили со швейцарским банком - адвокаты жалуются

23.01.2025 13:19





Адвокаты основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили пожаловались на международные СМИ, которое отказались анонсировать суд миллиардера со швейцарским банком Julius Baer.



«Международный медиаконсультант столкнулся с проблемами в международных СМИ, в том числе в Швейцарии, относительно публикации информации об ухудшении отношений между Бидзиной Иванишвили и Julius Baer в последний период», — говорится в заявлении юридической фирмы Metric Law, представляющей интересы миллиардера.



Как выяснилось, медиаконсультант обещал разместить пресс-релиз с претензиями Иванишвили к Julius Baer на одной из крупных международных медиа-платформ. Это было важно для адвокатов, так как публикация могла привлечь внимание других СМИ. Однако платформа отказалась размещать материал, заявив, что освещение будет возможным лишь по факту, когда начнется судебное разбирательство. Аналогичный отказ медиаконсультант получил и от других международных СМИ.



«Отказ в публикации информации по указанным основаниям, мягко говоря, вызывает определенные вопросы», — подчеркнули в Metric Law. Юристы добавили, что подобные трудности возникали и ранее, когда Иванишвили судился с другим швейцарским банком — Credit Suisse. Они предположили, что препятствия могли быть связаны с влиянием банкиров.



О планах Иванишвили подать в суд на Julius Baer адвокаты объявили на этой неделе. По их информации, в декабре 2024 года банк «фактическм пригрозил» миллиардеру закрыть его счета, ссылаясь на статус «политически активного лица». Юристы Иванишвили обвиняют банк в политическом шантаже и неправильной интерпретации американских санкций. 27 декабря Минфин США запретил, в частности, любые операции, связанные с судом Иванишвили против Credit Suisse в Сингапуре. Сейчас там решается вопрос о размере компенсации швейцарского банка Иванишвили.





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