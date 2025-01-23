

«У нас нет пути назад» — Саломе Зурабишвили о протестах и аресте Амаглобели

23.01.2025 13:34





Как заявила Саломе Зурабишвили на встрече с журналистами в Институте Маккейна, у гражданского общества нет путей для отступления, так как режим «Мечты» атакует по всем направлениям, включая нападки на общественных деятелей и журналистов, и арест Мзии Амаглобели, чья работа, как руководителя регионального медиа, имеет важное значение. Ведь именно в регионах провластная пропаганда имеет наибольшее влияние.



Данное заявление она сделала отвечая на вопрос журналистки Наны Саджая о том, была ли затронута тема ареста и голодовки основательницы изданий «Netgazeti» и «Batumelebi» Мзии Амаглобели во время визита Зурабишвили в США?



Зурабишвили ответила, что во время встреч в США, где она присутствовала на инаугурации президента Дональда Трампа по приглашению Джо Уилсона, у нее не было возможности поднять вопрос о Мзии Амаглобели, хотя она уверена, что у нее будет возможность сделать это на следующих встречах.



«Я думаю, что правозащитные организации журналистов должны быть активно задействованы. Дело Мзии Амаглобели очень важно не только потому, что ее преследуют как журналистку, но и потому, что она представляет региональные СМИ. Региональные СМИ уже находятся в сложной ситуации. Эти средства массовой информации необходимы для будущего грузинской демократии.



Я говорила с американскими организациями о том, что помощь, которую они оказывают развитию демократии, также должна быть сконцентрирована на региональных СМИ, региональном телевидении и прессе. Именно в регионах больше проблем с доступом к информации, потому что там сильнее правительственная пропаганда.



Соответственно, я считаю, что дело Мзии Амаглобели – это очень серьезное дело. Оно отражает политику системы, которая захватила щупальцами все сегменты, все население.



С одной стороны актеры, известные, популярные люди, эти люди не были политически активны, нет оснований сажать их в тюрьму на срок до 9 лет. С другой журналисты, всех пытаются репрессировать, включая политиков, бывшего премьер-министра и т. д.



Они нацелены на выдающиеся фигуры, чтобы все понимали, что режим доберется до каждого.



В то же время они показывают гражданскому обществу, что пути назад нет. Ты стоишь у стены, пути назад не существует, даже если захочешь, даже если устанешь и захочешь остановиться, такой возможности просто больше не существует», — сказала Саломе Зурабишвили отвечая на вопрос журналистки.





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