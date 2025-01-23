

Посол Великобритании: политические контакты остановлены, пока не прекратится откат от демократии в Грузии

23.01.2025 14:11





«Мы приостановим финансирование программ поддержки грузинского правительства и ограничим оборонные и политические контакты до тех пор, пока откат от демократии в Грузии не будет остановлен», — заявил журналистам посол Великобритании в Грузии Гарет Уорд. Дипломат в очередной раз подтвердил, что позиция Соединенного Королевства, объявленная в декабре 2023 года, остается актуальной и сегодня.



«Есть определенные программы, которые мы больше не финансируем. Это мера, которую мы приняли до тех пор, пока не увидим улучшения в демократической среде в Грузии, и когда это улучшение произойдет, можно будет возобновить участие в этих программах.



Сегодня мы видим позитивные заявления о новых партнерствах и сотрудничестве в экономике Грузии. Соединенное Королевство желает успеха грузинской экономике. Мы считаем, что в Грузии должна быть открытая и свободная экономика, и для ее обеспечения необходимо продолжать реформы.



Мы знаем, что скоро появятся прямые рейсы между Лондоном и Грузией. British Airways и EasyJet будут выполнять рейсы в Грузию с конца марта. Поэтому мы хотим, чтобы экономика Грузии преуспела, а экономические реформы стали приоритетом», — отметил посол.



Источник: SOVA

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