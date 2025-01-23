

Цуцкиридзе: В истории не было правительства, при котором внутри системы было бы восстание такого масштаба

23.01.2025 14:48





Волна реорганизации является ответом на кризис, который возник у правящей партии. В истории Грузии не было правительства, во время которого внутри системы было бы восстание такого масштаба, и никто не терял столько дипломатов. У них большой кризис, - заявил один из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Леван Цуцкиридзе в эфире программы «Дневной ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс» в связи с реорганизацией, начатой в публичном секторе.



По словам Цуцкиридзе, закрытие исследовательского центра парламента Грузии является трагичным шагом.



«Ликвидация и реорганизация исследовательского центра парламента трагична и комична. Цель этого ведомства - предоставить критический анализ парламенту. Людей увольняют за то, для чего их наняли на работу. Обязанность парламента - соблюдать Конституцию и определенные Конституцией цели. Это люди, которые говорят: «Парламент, уважаемое руководство, вы отклонились от своей цели, и вам не следует поступать не так, а вот так», — это их обязанность, и за это их увольняют. Мамука Мдинарадзе пытается представить эту ситуацию так - «мы — государство, и мы — грузинский народ», это не так и не может быть так. Ни одна партия не может выражать интересы всего населения полностью. Волна реорганизаций является ответом на кризис, появившийся у правящей партии. В истории Грузии не было правительства, во время которого внутри системы было бы восстание такого масштаба, и никто не терял столько дипломатов. Я призываю всех публичных служащих продолжать свою работу, нам нужны патриоты на публичной службе. Все госслужащие, уволенные с работы за любовь к родине, должны получить компенсацию, а их полномочия должны быть восстановлены, и пока не сменится власть, мы должны попытаться сохранить те лимитированные ресурсы, которые у нас есть», - сказал Леван Цуцкиридзе.



Леван Цуцкиридзе также коснулся процесса работы оппозиционных партий над единым избирательным документом и заявил, что в документе, над которым они работают, четко прописаны конкретные принципы, по которым должны проводиться новые выборы. По его словам, это новая и независимая избирательная администрация, тайна голосования и невмешательство государственных структур в избирательный процесс.



«В этом документе есть определенные принципы, соблюдение которых должно быть гарантировано, чтобы мы не получили того, что получили на предыдущих выборах. Важно прекратить преследование оппозиции и гражданских движений. Также важна сильная наблюдательная миссия.



Участие оппозиции в выборах самоуправления будет зависеть от внутриполитической ситуации. [Что касается бойкота местных выборов], то ничего не исключено, процессы еще впереди. «Грузинская мечта» сейчас находится в совершенно иной фазе — в фазе конца своей политической жизни. Сторонники «Грузинской мечты» ведь видят, что в стране кризис, знают, что санкции нанесут ущерб и им, поэтому новые выборы — лучшее решение. Если они получили столько голосов, почему боятся новых выборов? Пусть проведут справедливо и победят, если могут, и тогда прекратятся и протесты против них, и изоляция, и санкции. Потом пусть с гордостью продолжают бороться за идею, но они этого не могут сделать, потому что являются обанкротившейся силой», — сказал Леван Цуцкиридзе.



Политик также обратил внимание на продолжающиеся в стране протесты и заявил, что власти не следует считать количество людей на улицах, поскольку важен голос даже одного человека.





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