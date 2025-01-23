

Власти Грузии намерены начать строительство нового стадиона в апреле 2026 года

23.01.2025 15:20





«Думаем, что строительство нового стадиона начнется в апреле 2026 года», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге, состоявшемся в администрации правительства.



По словам премьер-министра, завершение строительства нового стадиона до конца 2028 года абсолютно реально.



«Я не могу конкретизировать предполагаемые локации нового стадиона, но могу назвать ориентировочные направления. Это направление в сторону аэропорта, а также в сторону Рустави. Обсуждения ведутся в этих двух направлениях. После того, как конкретное место будет выбрано совместно с голландской компанией, мы сможем уточнить эту информацию перед обществом.



Что касается сроков, необходимо подготовить концепцию и архитектурный проект. Мы предполагаем, что строительство начнется в апреле следующего года. Соответственно, завершение строительства до конца 2028 года является абсолютно реальным. Бюджет также будет уточнен. У нас есть предварительные расчеты, но я предпочитаю уточнить бюджет, а затем предоставить вам конкретную информацию», — заявил премьер-министр.







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