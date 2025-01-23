

Кобахидзе надеется на достижение 10%-ного экономического роста в текущем году

23.01.2025 15:22





«Абсолютно реально, что в этом году темпы экономического роста превысят 10%», — заявил на сегодняшнем брифинге премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



Как отметил глава правительства, экономика растет, в прошлом году зафиксирован экономический рост в 9%.



«Экономика растет, мы завершили прошлый год с очень положительными результатами. За год у нас был экономический рост на уровне 9%. Мы надеемся, что в следующем году нам удастся хотя бы повторить этот же результат. В прошлом году показатель был выше, чем годом ранее. В 2023 году наш экономический рост составил 7,8%, превысив показатель позапрошлого года. Мы хотим, чтобы в этом году показатель был очень высоким, и перспективы на это есть. Январь является достаточно экономически активным месяцем, и мы будем продолжать активизировать процессы в течение года. Соответственно, вполне реально, что в этом году темпы роста превысят 10%. Предварительный прогноз бюджета составляет 6%, хотя вы знаете, что мы всегда серьезно превышали предварительный показатель, в том числе и предварительный показатель Международного валютного фонда. Соответственно, рост выше 9% – это реальный показатель, остальное будет зависеть от многого, от региональных процессов, но рост выше 9% в 2025 году абсолютно реален», – заявил Кобахидзе.







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