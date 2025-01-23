

Экс-директор фонда Иванишвили рассказал, как появилась на свет сказка о «Партии глобальной войны»

23.01.2025 16:04





По словам Георгия Бачиашвили, бывшего директора «Фонда соинвестирования» Бидзины Иванишвили, Иванишвили предлагал ему публиковать письма о «Партии глобальной войны».



По словам Бачиашвили, после того, как он отказался публиковать письма о теориях заговора, этим делом занялся близкий к Иванишвили пропагандист Заза Шатиришвили.



«На моих глазах фабриковался нарратив о «партии глобальной войны», и до того, как его опубликовал [Заза] Шатиришвили, письма с точно таким же контекстом предлагали опубликовать мне.



Я, естественно, отказался, поскольку в делах Иванишвили нет никаких следов «партии глобальной войны» или внешней силы.



Мы выиграли все дела во всех судах, и если к этому была причастна какая-то сторона или внешняя сила, то получается, что они были на стороне Иванишвили», — сказал Георгий Бачиашвили телеканалу TV Pirveli.



Существование некой «партия глобальной войны» — это теория заговора продвигаемая «Грузинской мечтой». Как утверждают в партии, в нее входят грузинские неправительственные организации, местные и зарубежные СМИ, оппозиционеры, а также западные друзья Грузии, европейские парламентарии, сенаторы и т.д. По утверждению ГМ, все они движимы одной целью – открыть в Грузии второй фронт. ГМ не представила никаких доказательств, подтверждающих это обвинение, и не пояснила, кто управляет «партией глобальной войны». В действительности всех, кого ГМ относит к членам «партией глобальной войны», объединяет одно – критическое отношение к «Грузинской мечте».







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