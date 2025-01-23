

При рассмотрении уголовных дел суды необоснованно определяют задержанным предварительное заключение - Гигаури

23.01.2025 17:10





В Тбилисском городском суде есть судьи, которые совершают беззаконие и которые также подверглись санкциям со стороны Эстонии. Эти судьи действуют не в соответствии с законодательством и Конституцией Грузии и нарушают закон. Мы призываем их действовать в соответствии с законом и не быть частью олигархической карательной операции, - заявила исполнительный директор «Международной прозрачности – Грузия» Эка Гигаури на брифинге в «Фонде гражданского общества».



По ее словам, при рассмотрении уголовных дел суды необоснованно определяют задержанным предварительное заключение, игнорируя факты бесчеловечного обращения и пыток обвиняемых во время задержания.



«Выплата штрафов в размере 5000 лари, когда средняя зарплата до 1600 лари, медианная зарплата - 1000 лари, а социальная помощь на одну семью в среднем 370 лари в месяц — это невообразимой тяжести финансовый и имущественный груз для граждан, тем более, когда штрафы налагаются необоснованно и повторно, и практика таких высоких штрафов не соответствует международным стандартам.



После выборов по сей день государство задержало в административном порядке до 500 человек и в уголовном - 44 лица. Из задержанных в уголовном порядке 42 лица находятся в предварительном заключении. Их возраст начинается с 19 лет. Среди задержанных — до 10 студентов и одна журналистка.



При рассмотрении уголовных дел суды необоснованно определяют предварительное заключение, игнорируют факты бесчеловечного обращения и пыток в отношении обвиняемых при задержании, практику проведения необоснованных и незаконных обысков. Из-за инфраструктуры зала суда невозможно должным образом реализовать право на защиту. В одном случае задержанному стало плохо из-за нехватки кислорода. Заинтересованные стороны, включая даже членов семей задержанных, не могут присутствовать на судебном заседании», - сказала Эка Гигаури.



Кроме того, как отмечает Эка Гигаури, они начинают встречи с бизнес-ассоциациями и бизнес-сектором, чтобы разъяснить текущую ситуацию, а также приветствуют те компании, которые «выразили правильную гражданскую позицию», и выражают надежду, что их усилия по оказанию помощи оштрафованным будут усилены.





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