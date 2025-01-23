

Зурабишвили: «Недостаточная вовлеченность» бывшей администрации США с Грузией могла придать смелости России

23.01.2025 19:19





В ходе дискуссии в Американском институте предпринимательства президент Саломе Зурабишвили заявила, что «недостаточная вовлеченность» бывшей администрации США с Грузией могла побудить Россию продвигать свои интересы в Грузии.



«Недостаточная вовлеченность, возможно, побудила Россию действовать более активно в регионе и попытаться сделать этот марионеточный режим все более пророссийским», — заявила Зурабишвили.



Она пояснила, что «никакого визита на высоком уровне в Грузию не было; «Госсекретарь Блинкен никогда не посещал Грузию». По ее словам, Энтони Блинкен посещал Кавказ, но не приезжал в Грузию. Он также заявил, что ни одна грузинская сторона, включая саму ее в качестве президента Грузии, никогда не посещала США с официальным визитом.



Напротив, президент Зурабишвили неоднократно упоминала видение избранного президента Дональда Трампа о построении «сильной Америки». По ее словам, Грузия ищет сильную Америку, которая сможет «показать и сказать» России, что она не может захватить или доминировать над Грузией и Кавказским регионом в целом.



Саломе Зурабишвили отметила, что она донесла до новых членов американского кабинета министров мысль о том, что новая администрация не сможет создать сильный имидж Америки, если уступит Кавказ и Грузию с ее стратегическим расположением и Черным морем России.



В ходе почти часовой дискуссии Зурабишвили рассказала о текущих событиях в Грузии, действиях «Грузинской мечты» и осуществленных ею репрессиях, а также о своих ожиданиях относительно действий Запада в отношении Грузии.



Президент Саломе Зурабишвили находится в Вашингтоне уже почти неделю. Она присутствовала на инаугурации президента Дональда Трампа, провела ознакомительные встречи с членами нового кабинета министров и сенаторами, а также дала несколько интервью и провела обсуждения текущей ситуации в Грузии.



Источник: Civil Georgia

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