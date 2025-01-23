

Зурабишвили объяснила в США, почему не помиловала Саакашвили

23.01.2025 19:32





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили объяснила отказ помиловать своего предшественника Михаила Саакашвили угрозой новых приговоров.



«Я думаю, все знают мою позицию, которую я высказывала много раз. Плюс тот факт, что не было законной возможности помиловать [Саакашвили] без вынесения «Грузинской мечтой» новых приговоров до его освобождения», — сказала Зурабишвили, выступая в США на конференции Американского предпринимательско института.



«Он выйдет из тюрьмы только когда «Грузинская мечта» уйдет из власти. Такова реальность», — добавила она.



Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после завершения своего президентского срока. Новое правительство «Грузинской мечты» возбудило против него четыре уголовных дела. По двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы – суд признал его виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий.



На рассмотрении остаются дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, а также растрате около 9 млн лари (более $3,3 млн) из госбюджета.



Кроме того, Саакашвили предъявили новое обвинение – в незаконном пересечении границы – когда в октябре 2021 года Саакашвили он тайно прибыл в Грузию и был задержан.



Зурабишвили продолжает называть себя единственным легитимным представителем власти в Грузии, но официально ее полномочия истекли 29 декабря 2024 года. Она подверглась критике сторонников Саакашвили, поскольку покинула Дворец Орбелиани, так и не издав акт о помиловании третьего президента.



Источник: Новости - Грузия

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