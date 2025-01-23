

Посол Нидерландов: Насилие против демонстрантов, журналистов, политиков осталось не расследованным

23.01.2025 20:17





Насилие против демонстрантов, журналистов, политиков осталось не расследованным, это вызывает беспокойство по поводу безнаказанности, заявила журналистам посол Нидерландов в Грузии Мелине Аракелян.



«Должна сказать, что в этом году эта конкретная награда [в области прав человека] приобрела особую релевантность для Грузии. Потому что, к сожалению, мы увидели в Грузии откат в защите прав человека из-за конкретных законов, принятых в прошлом году, которые были очень вредны для гражданского общества.



Т.н. закон о семейных ценностях открыл двери для цензуры и еще большей стигматизации и без того незащищенных граждан Грузии. А также то, что мы видим в последние несколько недель - насилие против демонстрантов, журналистов, политиков осталось не расследованным, это вызывает беспокойство по поводу безнаказанности



Так что, сегодняшняя награда напрямую не связана с событиями в Грузии, потому что, как я уже сказала, мы делаем это каждый год во многих странах мира, но в этом году она имеет особую релевантность в Грузии и является напоминанием всем нам о том, что мы не можем принимать права человека как что-то гарантированное. Реально мы должны активно защищать эти права, активно защищать людей, которые защищают права человека», - сказала Аракелян.





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