

Генсек НАТО: Регион Южного Кавказа важен для нашей глобальной безопасности

23.01.2025 20:28





Регион Южного Кавказа важен для нашей глобальной безопасности, - об этом написал на социальной платформе X генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи в Давосе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



По словам Марка Рютте, в ходе встречи с Николом Пашиняном он обсудил вопрос продолжения диалога и сотрудничества между НАТО и Арменией.



«Регион Южного Кавказа важен для нашей глобальной безопасности. Поддерживаю усилия по содействию прочному миру между Арменией и Азербайджаном», - написал генсек НАТО.





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