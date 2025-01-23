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Генсек НАТО: Регион Южного Кавказа важен для нашей глобальной безопасности
23.01.2025 20:28
Регион Южного Кавказа важен для нашей глобальной безопасности, - об этом написал на социальной платформе X генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи в Давосе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
По словам Марка Рютте, в ходе встречи с Николом Пашиняном он обсудил вопрос продолжения диалога и сотрудничества между НАТО и Арменией.
«Регион Южного Кавказа важен для нашей глобальной безопасности. Поддерживаю усилия по содействию прочному миру между Арменией и Азербайджаном», - написал генсек НАТО.
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