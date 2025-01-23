

ISFED намерено защищать трудовые права уволенных из ЦИК

23.01.2025 20:39





Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) намерено защищать трудовые права шести человек, уволенных из ЦИК на основании реорганизации. Как заявили в организации с этой цель будет подан судебный иск.



Реорганизация ЦИК началась 16 декабря 2024 года на основании приказа председателя, официальной причиной было названо «институциональное развитие» и «обеспечение эффективного управления», хотя уволенные сотрудники указывают на политические мотивы.



Среди лиц, уволенных в результате реорганизации, были те, кто открыто поддержал процесс интеграции Грузии в Европейский Союз и публично осудил антиконституционные заявления властей.



По данным ISFED, существует мнение, что происходящее является возмездием, за произошедшее с предесетлем ЦИК. Напомним, в ходе утверждения окончательных итогов парламентских выборов в Грузии представитель оппозиции Давид Киртадзе облил черной краской главуЦИК Георгия Каландаришвили. Инцидент произошел на заседании 16 ноября, после того как Каландаришвили объявил, что правящая партия набрала 53,93 процента голосов.



«Жена Давида Киртадзе Софио Сичинава была руководителем одного из отделов ЦИК — Департамента стратегического планирования и отчетности. После инцидента Сичинава покинула свою должность на основании личного заявления. В результате реорганизации это управление было упразднено, а все работавшие в нем лица освобождены», — констатируют в ISFED.



В результате реорганизации были освобождены четыре члена группы контроля обучения Департамента управления персоналом и охраны труда и один член группы по охране труда, а также два советника председателя.



В ISFED считают, что реорганизация была поспешной и неоправданной. При принятии решения не были исследованы проблемы существующей структуры, не оценены недостатки. На каких потребностях, принципах и целях проводилась реорганизация обосновано не было.



«Уволенные сотрудники утверждают, что им никто не объяснил, почему их штатное подразделение упразднили и какая необходимость привела к такому решению. Формальный характер реорганизации подтверждается тем, что изменения не служили реальному существенному, структурному и функциональному преобразованию ЦИК и были направлены на увольнение конкретных лиц», — указано в заявлении организации.



Сегодня ЦИК назвал заявление о формальном характере реорганизации в ЦИК «безосновательным» и «неаргументированным».



«Судя по всему, организация, со свойственной ей предвзятостью, в своем заявлении опиралась на заявления только одной партии и не сочла необходимым досконально изучить все обстоятельства, связанные с реорганизацией… Несмотря на то, что ЦИК неоднократно объяснял основания для реорганизации.

Как указали в ЦИК, заинтересованные стороны «продолжают манипулировать этим вопросом».



«Разговоры об увольнении сотрудников из-за поддержки евроинтеграционного курса страны оскорбительны для каждого сотрудника администрации, поскольку если бы такая причина существовала, то ни один сотрудник не остался бы ни на одном уровне избирательной администрации. Избирательная администрация остается приверженной процессу европейской интеграции страны и постоянно придерживается самых высоких профессиональных стандартов», — заявили в ЦИК.



Напоминаем, что после заявления Ираклия Кобахидзе 28 ноября 2024 года о переносе переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года, многие госслужащие открыто заявили о своей позиции в поддержку процесса вступления страны в ЕС. За заявлениями госслужащих последовало заявление «Грузинской мечты» о процессе реорганизации в госорганах. «Грузинская мечта» в ускоренном порядке внесла изменения в закон «О государственной службе», которые упростили реорганизацию и ухудшили права работников.





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