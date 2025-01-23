

Адвокат Иванишвили подтвердил предложение Бачиашвили вернуть биткоины до суда

23.01.2025 20:59





Адвокат Бидзины Иванишвили подтвердил, что миллиардер предлагал финансисту Георгию Бачиашвили заплатить ему несколько тысяч биткоинов прежде чем начинать судебные разбирательства.





Бачиашвили – бывший управляющий фонда миллиардера и основателя партии «Грузинская мечта». Иванишвили утверждает, что тот украл у него около 9 тысяч биткоинов.



По словам Бачиашвили, через своего представителя Иванишвили передал ему требование вернуть 60% или 5 тысяч биткоинов (около 511,9 млн долларов по текущему курсу) «в качестве платы за его свободу». В письме было оговорено, что в случае отказа или задержки ответа, сумма, подлежащая передаче потерпевшей стороне, ежемесячно будет увеличиваться на 5%.



Бачиашвили не признает свою вину. Предложение Иванишвили он назвал «криминальным счетчиком» и вымогательством.



Адвокат миллиардера обвинил финансиста во лжи и искажении фактов. По его словам, Иванишвили проявил «добрую волю», и речь идет о попытке примирения сторон, а «не о какой-то уголовщине».



«Я подтверждаю, что у меня была коммуникация с адвокатом обвиняемого, и я представил ему предложение пострадавшей стороны. Суть предложения состоит в том, что пострадавшая сторона проявила добрую волю и предоставила обвиняемому возможность дисконта, если до предварительного заседания обвиняемый немедленно вернет соответствующее количество биткоинов», — заявил адвокат Темо Циквадзе.



Георгий Бачиашвили возглавлял принадлежащий Иванишвили Фонд соинвестирования со дня его основания в 2013 году. На тот момент 28-летний специалист управлял активами на сумму около 6 млрд долларов. В 2019 году он перешел на позицию главы консультативного комитета фонда.



Обвинения против Бачиашвили выдвинули в июле 2023 года. По версии следствия, в 2015 году он вложил 1,3 млн долларов собственных средств и 5 млн долларов от иностранного инвестора в криптовалюту. Однако в 2017 году финансист, как утверждается, вернул инвестору лишь 536,9 тыс. долларов, присвоив остальную часть биткоинов, стоимость которых на тот момент составляла около 39 млн долларов.





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