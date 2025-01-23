

Власти до сих пор скрывают список помилованных псевдопрезидентом заключенных

23.01.2025 22:04





Организация «Сапари» распространила заявление о помиловании 613 заключенных нелегитимным президентом и сообщает, что многие женщины, ставшие жертвами насилия, обратились с вопросом: как узнать, входят ли в список помилованных те, кто отбывал наказание за насилие над ними.



«Сапари» призывает Специальную пенитенциарную службу обеспечить своевременное информирование пострадавших.



Как известно, 19 января появилась информация о помиловании 613 осужденных, однако остаётся неизвестным, по каким критериям и за какие категории преступлений эти люди были освобождены.



За последние 4 дня многие женщины, ставшие жертвами насилия, обратились в «Сафари» с вопросом: есть ли среди 613 помилованных осуждённые, которые были наказаны за насилие в их отношении, так как в сложившейся ситуации они больше не чувствуют себя в безопасности.



Несмотря на то, что статья 7 Указа президента №277 «О правилах применения помилования» предусматривает учет мнения пострадавшего при помиловании осужденного, в документе не уточняются конкретные процедуры и рамки участия пострадавшего, как это бывает при применении амнистии.



Согласно статье 57 Уголовно-процессуального кодекса Грузии, пострадавший имеет право, по запросу, получить информацию о том, что осужденный покинул пенитенциарное учреждение.



Учитывая вышеизложенное, мы призываем Специальную пенитенциарную службу обеспечить своевременное уведомление пострадавших», — говорится в заявлении «Сапари».





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