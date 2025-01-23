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Георгий Вашадзе встретился с членом британского парламента Джеймсом МакКлэром
23.01.2025 22:07
Председатель партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе встретился с членом британского парламента Джеймсом МакКлэром.
Главной темой встречи стали текущие процессы в Грузии и вопрос санкций против Иванишвили.
Как отметил британский политик, США и Великобритания должны предпринять четкие шаги против российского режима Иванишвили.
Джеймс МакКлэр – британский депутат, который на прошлой неделе обратился к парламенту с требованием ввести санкции против Бидзины Иванишвили. К этой инициативе присоединились около 20 депутатов.
«У меня была очень важная встреча в Лондоне с членом британского парламента и другом Грузии и грузинского народа Джеймсом МакКлэром.
Мы обсудили текущие процессы в Грузии, а также вопрос введения санкций против членов нелегитимного и самопровозглашенного правительства. Джеймс МакКлэр – политик, который на прошлой неделе вынес на рассмотрение британского парламента вопрос о санкциях против Бидзины Иванишвили. К этой инициативе присоединились около 20 депутатов.
Он считает, что США и Великобритания должны предпринять четкие и жесткие шаги против российского режима Иванишвили, который угрожает безопасности Грузии и всего региона», – заявил Георгий Вашадзе.
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