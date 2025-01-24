

Нэт Сибли: Клептократы не должны иметь возможность использовать Британские территории для отмывания украденного ими богатства

24.01.2025 11:22





Клептократы, подобные Иванишвили, не должны иметь возможность использовать Британские заморские территории для отмывания украденного ими богатства, а, если они это делают, отныне они должны жить в страхе, что Великобритания, с целью возложения на них ответственности, применит санкции, - об этом говорится в статье директора Центра исследования клептократии института Хадсона Нэта Сибли.



В статье указано, что Британские заморские территории (BOT) уже давно рассматриваются как налоговый рай, однако, в последние годы в центре внимания находился их роль как глобальных центров по отмыванию денег.



Как пишет Сибли, политика по привлечению богатых людей также привлекла криминалов, заинтересованных в сокрытии денег от своих правительств.



«Поэтому на Великобритании лежит определенная ответственность за прогресс клептократических диктатур Китая, России, Ирана и других, которые усилили свое правление внутри стран, а сейчас пытаются разрушить глобальный порядок и заменить Запад, но это также означает, что Объединенное королевство имеет потенциальные рычаги давления на эти режимы – если правительство будет достаточно смелым их задействовать», - указано в статье.



Сибли также пишет, что одним из таких примеров является Бидзина Иванишвили.



«Один из таких примеров является Бидзина Иванишвили, потенциальный диктатор Грузии. Его правящая политическая партия „Грузинская мечта“ не скрывает свой план разрушить устремления населения по членству в Евросоюзе, а, взамен, вернуть Грузию под контроль России. Иванишвили также открыл свою страну и Европу для губительного влияния Китайской коммунистической партии, пригласив для строительства стратегически важного глубоководного порта китайские госкомпании, находящиеся под санкциями США», - указано в статье.





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