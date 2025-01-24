

Федеральный судья заблокировал исполнительный указ Трампа о запрете получения гражданства по праву рождения

24.01.2025 11:24





Федеральный судья окружного суда Сиэтла Джон Кугенур временно приостановил исполнительный указ президента Дональда Трампа о запрете получения гражданства по праву рождения, которые должен был вступить в силу в феврале этого года, - указанную информацию распространяет CNN.



По пояснению судьи, запрет на получение гражданства по праву рождения является явно неконституционным.



«Где были адвокаты при принятии решения о подписи исполнительного указа?» – отметил судья.



Дональд Трамп планирует обжаловать указанное решение федерального судьи.



Вместе с тем, решение о приостановлении указа Дональда Трампа хотят принять и штаты, которыми управляют „демократы“. По их утверждениям, указ явно нарушает 14-ую Поправку к Конституции США, предусматривающей получение гражданства страна лицами, родившимися на ее территории.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





