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Федеральный судья заблокировал исполнительный указ Трампа о запрете получения гражданства по праву рождения
24.01.2025 11:24
Федеральный судья окружного суда Сиэтла Джон Кугенур временно приостановил исполнительный указ президента Дональда Трампа о запрете получения гражданства по праву рождения, которые должен был вступить в силу в феврале этого года, - указанную информацию распространяет CNN.
По пояснению судьи, запрет на получение гражданства по праву рождения является явно неконституционным.
«Где были адвокаты при принятии решения о подписи исполнительного указа?» – отметил судья.
Дональд Трамп планирует обжаловать указанное решение федерального судьи.
Вместе с тем, решение о приостановлении указа Дональда Трампа хотят принять и штаты, которыми управляют „демократы“. По их утверждениям, указ явно нарушает 14-ую Поправку к Конституции США, предусматривающей получение гражданства страна лицами, родившимися на ее территории.
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