

Голос протеста в автобусах - хакеры взломали платежные автоматы и прокручивают аудиозаписи

24.01.2025 11:58









По их словам, за техническую эксплуатацию платежных автоматов отвечает другая компания и детали следует обсудить именно с ней.



«На данном этапе я могу вам сказать, что аудиозапись проигрывается как в автобусах, так и в микроавтобусах. Речь идет о платежных автоматах на транспорте, за техническую эксплуатацию которых отвечает дочерняя компания Банка Грузии ООО «МС+», поэтому за дополнительными подробностями следует обращаться к ним», — сообщили BusinessPressNews в транспортной компании.



Со своей стороны, компания пока ничего не может сказать и сообщает, что вопрос изучается.



С сегодняшнего утра в социальных сетях распространяется видео, снятое несколькими гражданами, на котором слышны различные аудиозаписи, слышимые из платежных терминалов в общественном транспорте. В их числе высказывания первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, экс-премьер-министра Зураба Жвания, а также мат депутатов «Грузинской мечты» и назначенного ими псевдопрезидента Михаила Кавелашвили. В связи с этим оплата за проезд в общественном транспорте временно недоступна. В Тбилисской транспортной компании сообщают, что различные аудиозаписи можно услышать как в автобусах, так и в маршрутках. Об этом компания сообщила изданию BusinessPressNews.По их словам, за техническую эксплуатацию платежных автоматов отвечает другая компания и детали следует обсудить именно с ней.«На данном этапе я могу вам сказать, что аудиозапись проигрывается как в автобусах, так и в микроавтобусах. Речь идет о платежных автоматах на транспорте, за техническую эксплуатацию которых отвечает дочерняя компания Банка Грузии ООО «МС+», поэтому за дополнительными подробностями следует обращаться к ним», — сообщили BusinessPressNews в транспортной компании.Со своей стороны, компания пока ничего не может сказать и сообщает, что вопрос изучается.С сегодняшнего утра в социальных сетях распространяется видео, снятое несколькими гражданами, на котором слышны различные аудиозаписи, слышимые из платежных терминалов в общественном транспорте. В их числе высказывания первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, экс-премьер-министра Зураба Жвания, а также мат депутатов «Грузинской мечты» и назначенного ими псевдопрезидента Михаила Кавелашвили. В связи с этим оплата за проезд в общественном транспорте временно недоступна.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





