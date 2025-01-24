

Депутат «Грузинской мечты» рассказал о скандале в Абу-Даби

24.01.2025 12:16





Депутаты «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа и Виктор Саникидзе, устроившие драку в Абу-Даби, покинули ОАЭ после выплаты крупного штрафа.



Эту информацию подтвердил сам Заркуа в интервью проправительственному телеканалу «Имеди», ставшем его первым публичным выступлением после возвращения в Грузию. До этого политик избегал общения с журналистами и не появлялся на рабочем месте.



«Был суд, штраф, и на основании штрафа нам предоставили возможность покинуть Абу-Даби», – заявил Заркуа.



По его словам, сумма штрафа составила эквивалент 3-4 тысяч долларов в дирхамах. Оппозиционный телеканал Mtavari утверждает, что Заркуа и Саникидзе пришлось выплатить до 80 тысяч долларов.



«Нас смешило, когда всякие безродные и аффилированные с ними политологи говорили, что нас приговорили к 1 году, 80 тысячам долларов и рассказывали глупости. Ничего такого. Штраф выписали в дирхамах, он в 10-15 раз меньше. У нас там были друзья, которые этот штраф заплатили, и сейчас эти 3 и 4 тысячи долларов мы, естественно, выплатим им», – сказал Заркуа.



Депутат также прокомментировал участие в драке третьего человека, которого журналисты идентифицировали как Георгия Гоголадзе. Он присоединился к конфликту и бросил тарелку, попав в официанта. Заркуа утверждает, что не знает его.



«Был какой-то молодой человек… Там отдыхало довольно много грузин. Видимо, эти провокации настолько надоели, что кинул тарелку. Я не знаю этого человека, как он туда попал», – сказал депутат.



Говоря о драке, Заркуа отметил, что не гордится произошедшим, но оправдал свои действия: «Несмотря на обязательство терпения, такое реагирование будет всегда, если оскорбляют семью, детей, родственников, близких. У нас будет такая реакция, потому что мы мужчины и мы грузины».



13 января в одном из отелей Абу-Даби Заркуа и Саникидзе напали на оппозиционно настроенного гражданина Лашу Габиташвили. За день до этого он встретил депутатов «Грузинской мечты» криками «рабы» и «предатели».





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