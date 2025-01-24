

Театралы переходят к новому этапу протеста — «Мы вам покажем, еще на что способен театр»

24.01.2025 12:21





Театралы переходят к новому этапу протеста — следующей акцией после забастовки станет перенос театра на улицы. Кроме того, как сообщают они, список требований будет расширен и охватит всё, что необходимо для построения по-настоящему демократического государства.



С таким заявлением выступил независимый профсоюз работников культуры «Гильдия».



— «Мы, люди театра, которые всегда питались аплодисментами и любовью нашей аудитории, спустя два месяца сопротивления решили, что наша забастовка должна перейти на новый этап — второе действие.



Мы выходим на улицы не только сами, но и берём с собой театр, потому что твёрдо верим: сегодня нет сцены больше, чем улицы, полные сопротивления, и нет зрителя важнее, чем люди, вышедшие на улицы.



Осознавая свою ответственность в этом сопротивлении, мы понимаем, что наши требования больше не могут ограничиваться узкими процедурными вопросами или даже освобождением политических заключённых. Мы требуем всего, что нужно для построения по-настоящему демократической страны.



Наши требования сформированы с учётом интересов подавляющего большинства населения Грузии. Мы требуем улучшения социальной системы, доступного образования, общежитий для студентов, запрета выселений, снижения процентных ставок по банковским кредитам, достойной заработной платы не только для нас, но и для всех трудящихся. Главное — гарантии права на достойное образование, труд и жизнь для всего общества.



Мы обещаем, что с этими требованиями театр выйдет на улицы, проспекты, в города, регионы и уголки Грузии. Мы не отступим, пока не достигнем желаемого. Мы требуем новых выборов и освобождения политических заключённых, потому что это единственный путь к завершению поляризации и возвращению страны на путь мирного демократического развития», — заявляют в профсоюзе.



В заявлении подчёркивается, что работники театральной сферы были вынуждены отказаться от своей профессиональной деятельности и присоединиться к зрителям на улицах. Они подводят итоги двух месяцев непрерывного протеста и отмечают значимость забастовки в этом процессе. По их оценке, забастовка уже достигла своей первоначальной цели. Однако они считают, что впереди возможны ещё большие репрессии, на которые необходимо ответить соответствующим образом.



— «Скоро исполнится два месяца с момента, как циничное заявление премьер-министра о приостановке переговоров по вступлению в ЕС сопровождалось не менее циничным и жестоким применением спецгрупп и полицейского террора, невиданного по своим масштабам и продолжительности.



Скоро исполнится два месяца с того момента, как наша повседневная жизнь превратилась во встречи друг с другом на улицах и общее сопротивление. Сопротивление, которое обязывает нас защищать друг друга, заботиться друг о друге и искать различные формы борьбы против угнетающего, недемократического и антигрузинского режима.



Что дала забастовка за эти два месяца? Она достигла своей первоначальной цели: создала пример солидарной забастовки, показала значимость этого метода как стратегически важной и непреклонной тактики борьбы с режимом. Более того, забастовка не отняла людей у протеста. Мы и наша аудитория встречались не в залах, а на улицах, пропитанных газом.



Как показывают события, с течением времени режим не намерен отступать, а напротив, демонстрирует ещё большую жестокость. Система удерживает наших коллег, друзей и соратников в заложниках, чтобы в будущем использовать их свободу как разменную монету. Пока хотя бы один актёр, один студент, один молодой человек или протестующий остаётся в заложниках, мы не можем даже думать о возвращении к прежнему образу жизни.



Система твёрдо верит, что если она сможет продержаться достаточно долго, сопротивление иссякнет, накал спадёт, и улицы опустеют. Их вера основана на анализе предыдущих протестов, но они не понимают, что политический и социальный кризис, спровоцированный предательским правительством, стал катализатором нового типа сопротивления.



Протест уже показал одновременно прекрасные и стратегически значимые примеры самоорганизации и научил нас, что старый порядок может быть свергнут только через многообразное и комплексное сопротивление с использованием новых форм и содержания», — заявляют в «Гильдии».



23 января труппа Нового театра имени Васо Абашидзе представила зрителям протестный манифест. Художественный руководитель театра Давид Доияшвили заявил, что они намерены выезжать в регионы и общаться с людьми напрямую:



— «Мы придём везде, и вы увидите, на что способен театр».





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