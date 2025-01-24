

Александр Майсурадзе принял участие в специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ

24.01.2025 12:39





Временный поверенный в делах посольства Грузии в Австрийской Республике, постоянного представительства Грузии при ОБСЕ и международных организациях в Вене Александр Майсурадзе принял участие в специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.



Информацию об этом распространил МИД Грузии.



«Александр Майсурадзе рассказал об участии соответствующих институтов ОБСЕ в процессе парламентских выборов в Грузии. В частности, он отметил, что по приглашению правительства Грузии за избирательным процессом наблюдали представители ОБСЕ/БДИПЧ, а также других международных организаций.



Заключение ОБСЕ/БДИПЧ еще раз подтвердило, что результаты парламентских выборов адекватно отражают волю населения Грузии.



Говоря как о выборах, так и о текущих политических процессах в стране, временный поверенный в делах проинформировал участников Постоянного совета о том, что грузинская сторона дала исчерпывающие ответы на вопросы, представленные 38 государствами-участниками 20 декабря 2024 года относительно развития событий в Грузия, текущие политические процессы и демонстрации. Он выразил надежду, что предоставленная Грузией информация поможет институтам ОБСЕ и государствам-участникам в тщательной и объективной оценке ситуации.



«По словам временного поверенного, Грузия по-прежнему твердо привержена своим обязательствам вносить конструктивный вклад в работу ОБСЕ по поддержанию международного права, содействию миру, безопасности и защите прав человека», — говорится в заявлении министерства.





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