

Экс-глава Фонда соинвестирования: У меня конфисковано все — это обычная угроза с целью вымогательства

24.01.2025 12:39





Бывший глава Фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили называет проходящие против него судебные процессы «угрозой с целью вымогательства».



«Представитель Бидзины Иванишвили продолжает распространять ложь и заявляет, что в этом деле не было никакой политической составляющей. Когда человек, обладающий абсолютной политической властью, использует контролируемую им систему против человека, который не выполняет его политические задачи и выступает против его политической программы, это является преследованием человека в политических целях и ради власти.



Сегодня второй день спектакля, поставленного Иванишвили, в котором участвую представители Иванишвили и я. Соответственно, мы зададим очень важные вопросы, после чего все желающие и заинтересованные лица узнают новые подробности об этом выступлении.



Когда преступники похищают человека и отправляют ему письмо с требованием компенсации, это вымогательство. У меня конфисковано все, что есть, и мне угрожают наказанием, следовательно, это обычное похищение и угроза с целью вымогательства», — заявил Бачиашвили.



Напомним, против бывшего главы Фонда соинвестирования (созданного олигархом Бидзиной Иванишвили) Георгия Бачиашвили выдвинуто обвинение — присвоение криптовалюты на сумму 39 215 820 долларов США, говорится в заявлении Прокуратуры Грузии.



Напомним, Георгий Бачиашвили возглавлял Фонд соинвестирования, основанный олигархом, экс-премьером Бидзиной Иванишвили 30 сентября 2013 год.



Начальный капитал Фонда — 6 млрд долларов. Деятельность фонда затрагивает проекты в сферах энергетики, производства, туризма, логистики и сельского хозяйства. Он принадлежал олигарху до 2019 год. Ныне — передан государству.





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