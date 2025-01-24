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Конгрессмен Джо Уилсон обсудил с советником правительства Чехии ситуацию в Грузии
24.01.2025 12:39
Председатель Хельсинкской комиссии США конгрессмен Джо Уилсон (республиканец) рассказал о своей встрече с советником по национальной безопасности Чехии. Американский политик, в частности, обсудил с чешским гостем ситуацию в Грузии. В социальной сети X Джо Уилсон написал:
«Я благодарен за встречу с советником по национальной безопасности Чехии Томашем Пояром. Мы обсудили, как мы можем работать вместе, чтобы победить тиранический режим военных преступников Путина и Иванишвили. Чешская мораль и стратегическая ясность сейчас нужны как никогда», — написал Уилсон.
Напомним, что ранее конгрессмен писал, что скоро новый президент США Дональд Трамп введет новые санкции против олигарха Бидзины Иванишвили и представителей «Грузинской мечты».
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