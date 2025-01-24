

Марши солидарности с задержанными демонстрантами пройдут сегодня в Грузии

24.01.2025 12:40





Марши солидарности с задержанными во время протестов пройдут сегодня в Грузии.



Под слоганом «Свободу узникам совести» в 19:00 в Тбилиси граждане соберутся на трех локациях – площадь Марджанишвили, площадь Авлабари и двор первого корпуса Тбилисского госуниверситета.



Акции солидарности с 19:00 одновременно будут проходить в Кутаиси (у мэрии), в Батуми (у здания редакции Batumelebi на ул. Мемеда Абашидзе), в Зугдиди (у здания администрации района), в Телави (у мэрии).



«На марш соберутся члены семей, родственники, друзья, соседи, родственники, коллеги, соратники узников совести, и мы громко выскажем свой голос несогласия Иванишвили и его подчиненным», — говорится в анонсе акции в Facebook.



В Тбилиси также отдельно анонсирована акция в поддержку Мзии Амаглобели — директора независимых изданий Netgazeti и Batumelebi, которой грозит до семи лет тюрьмы за то, что она дала пощечину начальнику полиции на акции протеста в Батуми.



Кроме того, сегодня в Тбилиси состоится акция кинематографистов – «Кино в опасности». Сбор в 17:00 у старого киноцентра на Агмашенебели.



В 18:00 от Дома юстиции пойдет марш «За справедливость» — представителей юридической сферы и правозащитников.



Участники всех шествий к 20:00 соберутся у здания парламента, на проспекте Руставели.



Марши солидарности с задержанными теперь будут проходить каждую пятницу.



В настоящее время в заключении остаются 53 участника митингов, которым предъявили обвинения по разным уголовным статьям.



Протесты в Грузии продолжаются уже 58 дней. Акции начались после того, как правительство объявило о заморозке переговоров по вступлению в ЕС.





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