

Женщины-политики призвали срочно освободить журналистку Амаглобели, голодающую в тюрьме

24.01.2025 12:40





Женщины-политики призвали прокуратуру Грузии незамедлительно пересмотреть меру пресечения журналистке Мзие Амаглобели, которая объявила голодовку в тюрьме. Представительницы основных оппозиционных партий страны озвучили требование у администрации правительства Грузии.



«Мзия Амаглобели держит голодовку уже 12-й день, и это уже тревожный период для ее здоровья. Поэтому мы, женщины-политики, категорически требуем, чтобы Генеральная прокуратура обратилась в суд с ходатайством и изменила требование о заключении», — заявила Тамар Кордзая из «Национального движения».



Она подчеркнула, что ответственность за возможные негативные последствия несут как члены «российского правительства» и Генпрокуратура, так «все люди, которые участвуют в этом процессе».



«Сейчас позади меня можно увидеть надпись «правительство Грузии», но на самом деле там должно быть написано «российское правительство», потому что каждый день ​​мы видим, как увеличивается число узников совести, как и в России, и количество людей, борющихся за будущее Грузии в тюрьме», — сказала Кордзая.



Представительница партии «За Грузию» Теона Акубартия сообщила, что они подготовили совместное обращение с требованием освобождения Амаглобели и прекращения репрессий против СМИ ко всем компетентным международным организациям.



Одна из лидеров партии «Лело» Саломе Самадашвили, в свою очередь, призвала к активности общественность в Грузии. Она подчеркнула, что на поддержку сограждан надеются все политические заключенные и члены их семей.



Мзия Амаглобели – основательница популярных онлайн-изданий Netgazeti и Batumelebi. Ее задержали на протестной акции 11 января, обвинив в нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Журналистке грозит до семи лет тюрьмы за пощечину высокопоставленному сотруднику МВД.



Адвокаты считают, что действия Амаглобели не могут квалифицироваться как «нападение». Международные правозащитные организации указывают, что срок, грозящий журналистке, вызывает серьезные опасения, что ее преследование направлено на подавление независимых СМИ.



Ежедневно в Грузии проходят митинги с требованием освободить Амаглобели. Участники митингов называют ее «узником совести».





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