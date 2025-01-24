

Самхарадзе: В последние годы у нас не было ни внутренней, ни внешней политики, нашей главной политикой была политика выживания

24.01.2025 12:42





Главным индикатором того, насколько верным является путь Грузии, это то, что сегодня в Грузии мир, страна не охвачена войной, и в Тбилиси не развевается российский флаг, так как большая вероятность этого существовала, если бы, начиная с 2022 года, мы повели себя неверно и сделали неверный шаг на этом скользком пути, - указанное заявление сделал председатель комитета парламента Грузии по иностранным делам Николоз Самхарадзе.



Николоз Самхарадзе также прокомментировал внутреннюю и внешнюю политику страны и отметил, что до этого главной политикой Грузии была политика выживания.



„Могу грубо сказать, что реально в течение последних лет у нас не было ни внутренней, ни внешней политики. Нашей главной политикой была политика выживания, каким-то образом уберечь нашу страну от очень большой войны и противостояния, которые в России и не только в России воспринимают не как войну по защите Донбасса и русскоязычного населения, а как войну с Западом. Это очень важно для понимания в глобальном контексте, так как почти во всех странах БРИК и очень большой части развивающихся страна это война оценивается как противостояние между Россией и Западом. Когда Грузия находится в театре указанного противостояния, и реально это противостояние происходит в нашем регионе, проводить указанную политику было крайне сложно“, - отметил Самхарадзе.



По его словам, грузинские власти учли настрои общества, и было осуществлено реальное отражение желаний граждан в политике, которая и сегодня основывается на сравнительно консервативных ценностях и большем уважении к традиционным христианским ценностям, на которых основаны как Америка, так и Европа.





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