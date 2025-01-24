

Суд Зугдиди признал Элене Хоштария правонарушительницей и ограничил ее право на ношение оружия

24.01.2025 12:45





Одна из лидеров «Коалиции за перемены», лидер оппозиционной партии "Droa" Элене Хоштария пишет в FB, что суд Зугдиди признал ее правонарушительницей и ограничил ее право на ношение оружия, а также оштрафовал.



"Я с девяностых оружия не видела и интереса к нему не имею. Вы такие смешные. Вас просто не существует, вы играете в какую-то идиотскую игру. Уже много лет я не платила ни одного штрафа, не ходила ни в один суд, не появлялась ни на одном допросе, не смешите меня.

Отпустите политических заключенных<>.



Она также отмечает, что сегодня приедет в Самегрело, где должны освободить из изолятора члена партии "Droa" и гражданскую активистку Шушану Мацаберидзе.

Она была арестована на акции протеста в Батуми 12 декабря, после чего суд назначил ей 12 суток административного ареста.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





