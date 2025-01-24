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Суд Зугдиди признал Элене Хоштария правонарушительницей и ограничил ее право на ношение оружия
24.01.2025 12:45
Одна из лидеров «Коалиции за перемены», лидер оппозиционной партии "Droa" Элене Хоштария пишет в FB, что суд Зугдиди признал ее правонарушительницей и ограничил ее право на ношение оружия, а также оштрафовал.
"Я с девяностых оружия не видела и интереса к нему не имею. Вы такие смешные. Вас просто не существует, вы играете в какую-то идиотскую игру. Уже много лет я не платила ни одного штрафа, не ходила ни в один суд, не появлялась ни на одном допросе, не смешите меня.
Отпустите политических заключенных<>.
Она также отмечает, что сегодня приедет в Самегрело, где должны освободить из изолятора члена партии "Droa" и гражданскую активистку Шушану Мацаберидзе.
Она была арестована на акции протеста в Батуми 12 декабря, после чего суд назначил ей 12 суток административного ареста.
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