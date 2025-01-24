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Каладзе: Общественный транспорт продолжает работать в обычном режиме, все установит следствие
24.01.2025 15:00
По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, на платежные терминалы в автобусах и маршрутных такси, предположительно, была совершена кибератака, детали чего установит следствие.
По его словам, отвечая на соответствующий вопрос, несмотря на произошедшее, общественный транспорт обслуживает граждан в обычном режиме.
«Платежные аппараты, установленные в автобусах и маршрутных такси, принадлежат «Банку Грузии». Насколько мне известно, «Банк Грузии» обслуживают несколько компаний — ООО «МС+» и ООО «Азри». Вероятно, была осуществлена кибератака, но где, с чьим участием и как — обязательно установит следствие. Платежи в автобусах и микроавтобусах приостановлены, поскольку это невозможно. Аппараты не работают, хотя общественный транспорт, конечно, продолжает функционировать и обслуживать население столицы. Пассажиры не в состоянии совершить платеж, соответственно, транспорт будет обслуживать население бесплатно. Следствие установит, откуда и как все это произошло, и кто осуществил кибератаку», — заявил Каха Каладзе.
Примечательно, что сбой в работе общественного транспорта был уже устранен, и теперь система оплаты работает исправно.
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