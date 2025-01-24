Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе исключает проведение парламентских выборов до 2028 года


24.01.2025   15:03


«Выборы в Грузии состоятся в октябре 2028 года. Советую всем готовиться к выборам в октябре 2028 года», — заявил в Зестафони премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам премьер-министра, до этого в октябре этого года пройдут выборы в органы местного самоуправления, и радикальная оппозиция может попытать счастья и здесь.

«Вы знаете, какие требования выдвигает оппозиция, прежде всего, это досрочные выборы. Хочу напомнить всем, что в Грузии выборы пройдут в октябре 2028 года. Я советую всем подготовиться к выборам в октябре 2028 года. До тех пор в октябре этого года выборы состоятся в органы местного самоуправления, и они также смогут попытать счастья и там. Это мой совет радикальной оппозиции», — заявил премьер-министр.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна