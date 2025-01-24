

Кобахидзе исключает проведение парламентских выборов до 2028 года

24.01.2025 15:03





«Выборы в Грузии состоятся в октябре 2028 года. Советую всем готовиться к выборам в октябре 2028 года», — заявил в Зестафони премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам премьер-министра, до этого в октябре этого года пройдут выборы в органы местного самоуправления, и радикальная оппозиция может попытать счастья и здесь.



«Вы знаете, какие требования выдвигает оппозиция, прежде всего, это досрочные выборы. Хочу напомнить всем, что в Грузии выборы пройдут в октябре 2028 года. Я советую всем подготовиться к выборам в октябре 2028 года. До тех пор в октябре этого года выборы состоятся в органы местного самоуправления, и они также смогут попытать счастья и там. Это мой совет радикальной оппозиции», — заявил премьер-министр.





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