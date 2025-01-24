

Кобахидзе: Войн в Украине и в Грузии в 2008 году можно было бы легко избежать

24.01.2025 15:17





«Избежать войны 2008 года, избежать войны в Украине было бы легко избежать, однако определённые силы и т.н Deep State, та же глобальная партия войны, сделали всё, чтобы война в Украине произошла», – заявил премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



Ираклию Кобахидзе задали вопрос о заявлении Дональда Трампа, что «Владимир Зеленский не ангел и не должен был допустить полномасштабной войны с Россией».



В ответ на этот вопрос Кобахидзе отметил, что разрушительной войны в Украине можно было избежать.



«О том, что войны в Украине можно было избежать, мы говорим уже очень давно. Однако, к сожалению, произошло то, что произошло, и это привело к разрушительным последствиям для нашей дружественной страны – Украины. Любой войны, конечно же, можно избежать. Свободно можно было избежать войны 2008 года, можно было, конечно, избежать войны в Украине. Однако определённые силы и т.н Deep State, та же глобальная партия войны, сделали всё, чтобы война в Украине произошла. Ещё раз повторю: это была разрушительная война, которой можно было избежать в Украине, но множество субъектов сделали всё возможное, чтобы произошла российская военная агрессия против Украины», – заявил Ираклий Кобахидзе.





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