

Каладзе анонсировал продолжение увольнения сотрудников

24.01.2025 16:01





Мы начали реорганизацию, и с занимаемых должностей будет уволено еще много людей - так мэр Тбилиси Каха Каладзе ответил на вопрос журналиста о том, что некоторые сотрудники столичной мэрии «уволены по политическому признаку».



По словам мэра, причиной увольнения некоторых сотрудников мэрии стало «истечение срока трудового договора».



«Обычная глупость. Мы начали реорганизацию, и с занимаемых должностей будет уволено еще много людей, которые должны быть уволены и не исполняют свои полномочия надлежащим образом. У Гиги Сопромадзе и этого человека [Тая Махарашвили] истек срок договора. Руководитель принял решение. Когда у твоего сотрудника истекает срок договора, ты принимаешь решение о том, продлевать договор или нет, нужен тебе этот человек или нет, или исполняет ли он поручения и свои служебные полномочия на надлежащем уровне или нет, которые удовлетворяют тебя и твою службу.



Я могу привести примеры многих людей, у которых отличающиеся политические взгляды, отличающееся отношение, которые, к примеру, подписали эту петицию, однако, продолжают работать в обычном режиме»,- заявил Каладзе.





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