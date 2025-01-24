

Правительство ожидает дальнейшего сокращения населения Грузии

24.01.2025 16:17





В ближайшие годы население Грузии продолжит сокращаться. Этот прогноз включен в правительственный документ по экономическим реформам на 2025–2027 годы.



В частности, согласно документу, размещенному на сайте Министерства финансов, в 2025 году численность населения Грузии составит 3 693 600 человек, в 2026 году — 3 691 700 человек, а в 2027 году численность сократится до 3 688 900 человек. Что касается прошедшего 2024 года, то, согласно документу, численность населения Грузии в предыдущем году составляла 3 694 600 человек.



Как указано в документе, население Грузии сократится на 0,1% -0,1% в 2026 и 2027 годах.



Напомним, что, по данным Министерства финансов, Грузия уже во второй раз в установленные сроки представила в Европейскую комиссию «Программу экономических реформ на 2025-2027 годы». По данным министерства, примечательно, что Грузия как страна-кандидат в Евросоюз впервые присоединилась к процессу подготовки программы экономических реформ в конце 2023 года, после предоставления стране статуса кандидата.



Следует отметить, что в конце 2024 года в Грузии проводилась всеобщая перепись населения, которая прошла с большими погрешностями. В связи с политической ситуацией в стране, многие жители отказывались предоставлять информацию представителям Национальной службы статистики.





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