

«Великобритания должна присоединиться к Америке и ввести санкции против марионетки Путина в Грузии» — Hudson Institute

24.01.2025 16:40





Нейт Сибли, директор «Инициативы против Клептократии» при Институте Хадсона (Hudson Institute) считает, что Британия должна ввести санкции против Бидзины Иванишвили.



Данное мнение он высказал в статье под заголовком «Великобритания должна присоединиться к Америке и ввести санкции против марионетки Путина в Грузии».



Сибли отмечает, что клептократы, подобные Иванишвили, не должны были иметь возможности использовать заморские территории Великобритании для отмывания украденных богатств.



«Но если они продолжат это делать, то впредь им придется жить в страхе, что Великобритания воспользуется своей санкционной властью, чтобы призвать их к ответу», — пишет Сибли.



В своей статье исследователь института Хадсона приводит данные «Транспэренси Интернэшнл Грузия» (Transparency International Georgia), согласно которым более 95 грузинских компаний принадлежащих семье Иванишвили зарегистрированы на Британских Виргинских островах и Каймановых островах.



«Как Британские заморские территории, эти острова обязаны обеспечить соблюдение санкций, запретив любые транзакции с компаниями и заморозив любые активы, принадлежащие ему. Клептократы вроде Иванишвили редко бывают настолько глупы, чтобы держать все яйца в одной корзине. Маловероятно, что его зарубежные финансовые активы находятся на счетах в банках Британских Виргинских островов или Каймановых островов, а находятся в других юрисдикциях с таким же слабым надзором, но с лучшими финансовыми секторами.



К счастью, угроза санкций часто бывает достаточной, чтобы убедить банки в других юрисдикциях перестать закрывать глаза и выгнать подозрительного клиента. Учитывая глобальную роль доллара США, Вашингтон имеет в этом отношении наибольшее влияние. Но Великобритания, как родина второго по величине финансового центра мира, также имеет значительное влияние», — говорится в статье Сибли.





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