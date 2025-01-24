

Госминистр Грузии встретилась с представителями Совета национальных меньшинств при Народном защитнике

24.01.2025 18:13





Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Теа Ахвледиани провела встречу с исполнительным секретарем Совета национальных меньшинств при Народном защитнике Изабеллой Осиповой и координатором Совета Кобой Чоплиани.



На встрече обсуждались достигнутые результаты и динамика прогресса по каждому приоритетному направлению Государственной стратегии в рамках Политики гражданского равенства и интеграции; В ходе обсуждения также были затронуты вопросы реализации, мониторинга и оценки планов действий.



Государственный министр ознакомила представителей Совета с видением будущей деятельности и рассказала о проекте консолидированного плана действий на 2025–2026 годы, который был подготовлен под руководством и при координации аппарата государственного министра в результате тесного сотрудничества с органами отраслевых государственных учреждений, реализующими политику и органов местного самоуправления, и целью которого является постепенное дальнейшее улучшение целевых результатов.



Государственный министр поблагодарила представителей Совета за тесное и плодотворное сотрудничество и подчеркнула их роль в процессе реализации и мониторинга стратегии, что способствует эффективной реализации политики.



«Со своей стороны, лидеры Совета национальных меньшинств выразили готовность представить свои рекомендации относительно проекта плана действий в аппарат государственного министра. Проект Плана действий по гражданскому равенству и интеграции на 2021–2030 годы и Государственной стратегии на 2025–2026 годы в ближайшее время будут доступны на официальном сайте аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия для подачи предложений и мнений, — говорится в информации пресс-службой государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия.





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