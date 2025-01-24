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У офиса Хартии журналистской этики проходит акция в поддержку Мзии Амаглобели
24.01.2025 19:39
У офиса Хартии журналистской этики проходит акция в поддержку руководителя изданий „Батумелеби“ и „Нетгазети“ Мзии Амаглобели.
На месте собрались друзья, коллеги и сторонники Мзии Амаглобели.
К акции присоединились и представители сферы искусства.
Демонстранты намерены выдвинуться шествием к зданию „Нового театра“. Они также развернули баннеры различного содержания.
Главными требованиями участников акции являются назначение новых выборов и освобождение Мзии Амаглобели и всех задержанных в период акций протеста.
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