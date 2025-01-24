

Работники сферы кино: мы выступаем против террора, развязанного в нашей стране

24.01.2025 19:40





Работники сферы кино выступили с совместным заявлением. Собравшиеся у 24 января у здания Киноцентра в Тбилиси выразили солидарность со всеми задержанными участниками проевропейских акций, которых они называют «узниками совести»:



«Мы все вместе выступаем против террора, развязанного в нашей стране. Сейчас мы стоим у здания, с которого начался наш протест почти 2 года назад. У институции, которая превратилась в убежище для послушных функционеров, которое закрывает глаза и молчит о несправедливости, ставшей нашей повседневной жизнью – принятии бесчеловечных, фашистских законов, задержаниях, пытках, похищениях, запугивании и шантаже невинных людей, включая наших коллег.



Особую солидарность мы выражаем представителю нашего кинодвижения – актеру Андро Чичинадзе. Также сегодня у двух наших коллег, продюсера Кети Данелия и режиссера Георгия Окмелашвили, был суд – это стало нашей повседневной жизнью, и именно поэтому необходимо продолжать борьбу, укреплять единство, чтобы режим мог быть свергнут как можно скорее.



В настоящее время киноцентр возглавляет Бека Давитулиани — человек, дважды подписавший российский закон и не имеющий никакого опыта в области кино. Также Бачо Одишария — пропагандистский телеведущий и один из главных создателей государственной пропаганды — сегодня определяет, каким должно быть грузинское кино.



Режим пытается уничтожить творческую свободу, подавить критические голоса, легализовать цензуру, демонтировать институты и изолировать нас от цивилизованного мира.



То, что произошло с нами, людьми, работающими в кино, два года назад, теперь стало реальностью всей страны. Тогда мы говорили – грузинское кино в опасности! Теперь мы говорим – Грузия в опасности! Поэтому, пока не будет справедливости, не будет мира! Мы будем бороться до конца» — говорится в обращении, которое было зачитано на митинге.



Источник: СОВА

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