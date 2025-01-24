

Организации, занимающиеся вопросами свободы СМИ прав журналистов, а также правозащитные организации требуют немедленного освобождения Амаглобели

24.01.2025 19:41





Организации, занимающиеся вопросами свободы СМИ прав журналистов, а также правозащитные организации призывают власти Грузии «немедленно и безоговорочно» освободить грузинскую журналистку и директора «Батумелеби»/«Нетгазети» Мзию Амаглобели.



В заявлении осуждается «беспрецедентная атака на СМИ» и содержится призыв к властям провести тщательное расследование утверждений о ненадлежащем обращении с Амаглобели во время ее содержания под стражей.



Заявление подписали: Международный институт прессы (IPI); Европейский центр свободы прессы и СМИ (ECPMF); Европейская федерация журналистов (EFJ); Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT); Свободная пресса без ограничений (СПО); Фонд правосудия для журналистов (JFJ); IMS (Международная медиаподдержка); Институт разнообразия СМИ (MDI); Институт разнообразия СМИ Западных Балкан (MDI WB); Международный ПЕН-клуб; Защитники гражданских прав (CRD); Председатель кафедры исследований свободной прессы имени Ли Хиллса Кэйт Кайли; Общество журналистов (Варшава); IRMI – Институт региональных медиа и информации (Украина); Организация СМИ Юго-Восточной Европы (SEEMO).



Мзия Амаглобели была задержана дважды 11-12 января: первый раз за расклейку стикеров с призывом к всеобщей забастовке, за что ей было предъявлено обвинение в административном правонарушении, а второй раз за то, что она дала пощечину начальнику полиции Батуми. На этот раз ее обвиняют в нападении на сотрудника полиции, что является уголовным преступлением и карается тюремным заключением на срок от 4 до 7 лет. 14 января Батумский городской суд заключил Амаглобели под стражу.



Дело Амаглобели привлекло значительное внимание на местном и международном уровне и вызвало протесты со стороны местных и международных правозащитных организаций. Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) заявила, что тюремное заключение и уголовное преследование Амаглобели «незаконны и представляют собой политические репрессии». АМЮГ выявила многочисленные нарушения, включая произвольные административные задержания, незаконные уголовные обвинения, процессуальные нарушения и обвинения в жестоком обращении.



В заявлении, опубликованном Международным институтом прессы 15 января, организация озвучила аналогичные требования и в очередной раз подтвердила свою солидарность с Амаглобели и ее изданием. В заявлении говорится, что «глобальная сеть IPI солидарна с журналистами «Батумелеби» и все остальные независимые репортеры, которые работают над информированием грузинской общественности».



20 января стало известно, что Амаглобели начала голодовку, которую она продолжает по сей день. Протесты с требованием ее освобождения усилились, журналисты и активисты призывают к справедливости. 22 января редактор газеты «Батумелеби» Этер Турадзе заявила, что безуспешно пыталась встретиться с председателем Парламента «Грузинской мечты» Шалвой Папуашвили, чтобы обсудить проблемы со здоровьем Амаглобели.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





