

Гахария: Нападение на меня было политической местью Иванишвили

24.01.2025 19:42





Лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария, на которого 15 января было совершено нападение в гостинице «Шератон» в Батуми, заявил, что нападение на него было «заранее организованным, заранее спланированным», имело «видимость политической мести», и его «заказчиком и автором» был Бидзина Иванишвили.



На брифинге 24 января он отметил, что Иванишвили уже давно угрожает ему и его семье «различными способами», в том числе публично. По его словам, он не имеет дела с исполнителями насильственного нападения, а «я имею дело исключительно с заказчиком, как с главным источником насилия в нашей стране, с человеком, который совершает насилие в отношении простых граждан Грузии, в отношении молодых людей и против нашей страны, и я имею дело с ним как с главным источником зла сегодня в Грузии».



Гахария также заявил, что для Иванишвили, который сегодня «держит страну в заложниках», важнейшими ценностями являются деньги и власть. «И мы должны сделать все возможное, чтобы он потерял и свои деньги, и свою власть». «Я обещаю быть с вами каждый день и на передовой этой борьбы», — добавил он.



Гахария также отметил, что не верит в официальное расследование дела. Он заявил, что нападение на него было снято одним человеком, скорее всего, намеренно, поскольку, по его словам, именно эти кадры попали в руки проправительственных СМИ, которые смонтировали их, чтобы возложить вину на Гахария. Между тем, по словам Гахария, на руководство гостиницы «Шератон Батуми» оказывалось давление с целью уничтожения записей камер наблюдения. Однако, по словам Гахария, «мы создали специальную группу, которая детально выяснит, кто участвовал в этой атаке, как она была организована, кто ее спланировал и кто ее заказал».



В конце брифинга он снова пообещал: «я сделаю все, чтобы он потерял самое дорогое для него — деньги и власть».



По имеющимся данным, на Гахария напали депутат от «Грузинской мечты» Димитрий Самхарадзе и заместитель министра экономики и финансов Аджарии Георгий Манвелидзе. В нападении участвовали еще несколько депутатов «Грузинской мечты».



Гахария, который в настоящее время является одним из лидеров оппозиции, был премьер-министром Грузии в правительстве «Грузинской мечты» с 2019 по 2021 год.



В преддверии парламентских выборов 2024 года Бидзина Иванишвили в интервью телеканалу «Имеди» подверг Гахария особой критике, назвав его «негодяем» и пообещав привлечь к ответственности членов его команды, поскольку они «заслуживают сурового наказания» за поддержку его позиции.





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