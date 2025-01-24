

Гахария: Я сделаю все, чтобы Иванишвили потерял самое дорогое — деньги и власть

24.01.2025 19:42





Экс-премьер-министр Грузии и лидер партии «За Грузию» Георги Гахария, заявил, что нападение на него было политической местью, а его заказчиком был лично Бидзина Иванишвили.



По словам Гахария, Иванишвили уже давно различными способами угрожает ему и его семье. Как отметил политик, главные ценности Иванишвили – это деньги и власть, а потому необходимо сделать все, чтобы тот лишился и того и другого.



«Я обещаю, что в этой борьбе каждый день буду вместе с вами и на первой линии! Теперь, что касается дня нападения, вы знаете, что в тот день я присутствовал на суде над членами нашей партии в Батуми. Когда я вернулся в отель Sheraton, у входа меня встретило несколько групп, которые ругались и фактически нападали. Это было организовано группой, что привело к нашему соответствующему ответу. Казалось, что один человек снимал все это на свой телефон, а в вестибюле отеля не было ни людей, ни сотрудников. После того, как я вошел в отель, нападавшие двигались так, что я заметил, что они вооружены. После того, как я отреагировал на их нападение угощением кофе, оставшимся в бумажном стаканчике, они группой напали на меня физически и, как сказали врачи, я потерял сознание и просто не приходил в сознание, пока мне не помогли сотрудники скорой помощи. Хочу поблагодарить сотрудников скорой помощи», — сказал Гахария.



Как отметил экс-премьер, то, как сегодня ведется расследование, а также реакция некоторых пропагандистских телекомпаний, указывают на то, что власти не собираются честно расследовать дело о нападении.



«Они все записывали, все, что они записывали, транслировалось на одном телеканале. Кроме того, фактом является то, что записи с камер исчезли и на руководство отеля «Шератон» оказывалось огромное давление с целью удаления этих кадров, но, несмотря на все это, у нас есть специальная команда, которая детально установит, кто был причастен к этому.<...>



В конце хочу вам сказать, что несмотря на все это, эта нелепая попытка меня запугать и нейтрализовать получает следующий ответ — я обещаю каждому гражданину Грузии, что буду на передовой в борьбе с насилием и злом, я сделаю все, и мы победим, чтобы после того, как Бидзина Иванишвили потерял и свою репутацию, и то мизерное доверие, которое к нему оставалось у грузинского народа, я сделаю все, чтобы он потерял самое дорогое — деньги и власть… Это мое обещание каждому гражданину Грузии, и поверьте, я обязательно его выполню», — заявил Гахария.





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