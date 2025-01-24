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В Тбилиси проходят марши солидарности с задержанными демонстрантами


24.01.2025   19:45


Сторонники, родственники и близкие задержанных участников протестных акций собираются на марши солидарности в Тбилиси.

Они выступят с нескольких локаций и направятся к парламенту Грузии.

У офиса «Хартии журналистской этики» собрались в поддержку Мзии Амаглобели — директора независимых изданий Netgazeti и Batumelebi, которой грозит до семи лет тюрьмы за то, что она дала пощечину начальнику полиции на акции протеста в Батуми.

В нескольких сотнях метров, у «Нового театра», — друзья и коллеги актера Андро Чичинадзе.

Площадь Марджанишвили заняли близкие активиста Сабы Схвитаридзе и врача Георгия Ахобадзе, который утверждает, что полиция подбросила ему наркотики, когда он возвращался домой с очередного митинга.

У станции метро «Авлабари» собрались друзья и соратники 19-летнего Ирaклия Миминошвили – студента первого курса Тбилисского государственного университета.

Еще одна локация – первый корпус ТГУ. Там сбор организовали близкие молодых активистов Мате Девидзе и Анри Кварацхелия.

Шествия к проспекту Руставели проходят под слоганом «Свободу узникам совести». В настоящее время в тюрьмах остаются 53 человека, задержанных во время антиправительственных акций по разным уголовным статьям.

Требование протестующих — немедленное освобождение этих людей.


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