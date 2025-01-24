

В Тбилиси проходят марши солидарности с задержанными демонстрантами

24.01.2025 19:45





Сторонники, родственники и близкие задержанных участников протестных акций собираются на марши солидарности в Тбилиси.



Они выступят с нескольких локаций и направятся к парламенту Грузии.



У офиса «Хартии журналистской этики» собрались в поддержку Мзии Амаглобели — директора независимых изданий Netgazeti и Batumelebi, которой грозит до семи лет тюрьмы за то, что она дала пощечину начальнику полиции на акции протеста в Батуми.



В нескольких сотнях метров, у «Нового театра», — друзья и коллеги актера Андро Чичинадзе.



Площадь Марджанишвили заняли близкие активиста Сабы Схвитаридзе и врача Георгия Ахобадзе, который утверждает, что полиция подбросила ему наркотики, когда он возвращался домой с очередного митинга.



У станции метро «Авлабари» собрались друзья и соратники 19-летнего Ирaклия Миминошвили – студента первого курса Тбилисского государственного университета.



Еще одна локация – первый корпус ТГУ. Там сбор организовали близкие молодых активистов Мате Девидзе и Анри Кварацхелия.



Шествия к проспекту Руставели проходят под слоганом «Свободу узникам совести». В настоящее время в тюрьмах остаются 53 человека, задержанных во время антиправительственных акций по разным уголовным статьям.



Требование протестующих — немедленное освобождение этих людей.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





