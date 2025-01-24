

СМИ: Послы стран ЕС одобрили приостановку безвиза для грузинских дипломатов и чиновников

24.01.2025 19:47





Постоянные представители 27 стран Евросоюза одобрили приостановку безвизового режима для обладателей дипломатических паспортов Грузии. Об этом сообщает европейский редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк.



«Послы ЕС сегодня утром дали зеленый свет на приостановку безвизового режима для дипломатических паспортов Грузии», — написал он в соцсети Х.



По информации журналиста, это решение будет формально утверждено Советом ЕС 27 января, на заседании министров иностранных дел стран-членов сообщества.



«Венгрия и Словакия проголосуют против, но это не имеет значения, поскольку решение принимается квалифицированным большинством», — отметил Йозвяк.



20 декабря Еврокомиссия официально предложила приостановить безвизовый режим обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии.



Согласно предложению, для коротких поездок (до 90 дней в течение 180 дней) дипломаты, чиновники и члены их семей смогут въезжать в страны ЕС только по визам.



Инициатива не затронет обладателей обычных грузинских паспортов. Для них сохранят право безвизового въезда в ЕС для краткосрочных поездок.



Еврокомиссия объяснила свою позицию репрессиями грузинских властей против мирных протестующих, политиков и независимых СМИ, начавшихся после отказа грузинского правительства от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.





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